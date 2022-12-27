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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

- قائمة سوداء إضافية لحزب نوعم اليميني المتطرف: قائمة سوداء في وزارة القضاء.. عشرات الأسماء لموظفي الحكومة أطباء وأكاديميون.

- القائمة تأتي تحت إطار "سيطرة المنظمات اليسارية المتطرفة على وزارة القضاء، لانهم شاركوا في دورات تدريب تدعم دمج العرب في المجتمع ومنظمات تم تعريفها على انها جزء من سلطة الظل

- رئيس اركان الجيش حدد لنتنياهو الخطوط الحمراء وأعرب عن قلقه من التغييرات التي تصادر من صلاحيات الجيش في الضفة الغربية

- اليوم وغدا إقرار قوانين درعي وسموتريتش لكي يتم الإعلان الرسمي لأداء القسم للحكومة بعد غد الخميس  

- موظف كبير في الحاخامية الكبرى اعتدى جنسيا على ابنة تبلغ من العمر 14 عاما  

- القاضي في المحكمة العليا سابقا اليكيم هعتسني: الظلام للجوييم (غير اليهود) في الوقت الذي ترتفع به اللاسامية في العالم الشعب اليهودي يمد يده للعنصرية

"معاريف": 

- احتجاج رئيس أركان الجيش: أعرب عن قلقه في لقاء مع نتنياهو بسبب نقل صلاحيات من الجيش لسموتريتش ولبن غفير للسيطرة على حرس الحدود بالضفة

- لبيد: ما يحدث الآن ليست مفاوضات وانما نهب وابتزاز

- شركات اقتصادية كبيرة: لن نتعاون مع الظلاميين

- رؤساء أحزاب المعارضة: سنكافح ضد الحكومة وقوانينها وسنلغيها إذا عدنا الى السلطة

- ارتفاع للأسعار: الكهرباء والماء والأرنونا والمواد الغذائية

"هآرتس":

 

- الموعد المقرر والمتفق عليه للإعلان عن الحكومة الخميس سيتم أداء القسم للحكومة الجديدة

- 1200 ضابط سابق بسلاح الجو في رسائل لرئيسة المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة: انتن خط الدفاع الأخير للديمقراطية

- عضو الكنيست دافيد بيتون: نتنياهو أخطأ في المفاوضات مع الأحزاب الأخرى والآن يحاول الإصلاح

- روجل الفر: إذا كان دروكمان معتدلا ورسميا فتنتياهو يساري ليبرالي متطرف

#الصحف الإسرائيلية

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