انطلاق "مسيرة الخلود" للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء التي تتجزها اسرائيل

انطلقت "مسيرة الخلود" حاشدة ظهر اليوم الثلاثاء، من امام مخيم الامعري وستتوجه الى حاجز قلنديا، تضامناً مع قضية الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، بدعوة من عائلة الشهيد الاسير ناصر ابو حميد.وشارك أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال بالمسيرة، مطالبين بالافراج عن جثامين أبنائهم وتسليمهم لتوديعهم بما يليق بهم ودفنهم.

وكان استشهد الأسير ناصر ابو حميد (50 عاما) في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحقه على مدار سنوات اعتقاله والتي تسببت بإصابته بسرطان الرئة حتى استشهد قبل اسبوع.

وكان قرّر وزير أمن الاحتلال بيني غانتس احتجاز جثمان الشهيد الاسير ناصر أبو حميد وعدم تسليمه لعائلته ليصل بذلك عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى 11، فيما أدانت فصائل فلسطينية ومؤسسات الأسرى القرار في بيانات منفصلة صدرت عنها.

وترفض سلطات الاحتلال إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم.