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فوز وخسارة لفلسطين في البطولة العربية لتنس الطاولة

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز وخسارة لفلسطين في البطولة العربية لتنس الطاولة



القاهرة / سما /

حقق  فريق المجمع الإسلامي فوزاً مهماً على فريق البرقان الكويتي، في افتتاح منافسات بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة “33”، المقامة حاليا في القاهرة والتي شهدت خسارة شباب خانيونس من الأهلي المصري.

وظهر فريق المجمع الإسلامي بأداء قوي أمام منافسه لينجح في خطف أول انتصاره له في البطولة بنتيجة (3-1)، لحساب المجموعة الثالثة.

وتعرض فريق شباب خانيونس للخسارة أمام الأهلي المصري “بطل العرب وإفريقيا” (0-3)، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويشارك في البطولة 20 نادياً ضمن منافسات الرجال، قُسّمت على 5 مجموعات بمشاركة المجمع الإسلامي وشباب خانيونس من فلسطين.

يشار إلى أنه يتأهل أول وثاني كل مجموعة  للدور الثاني من البكولة التي تستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

#تنس الطاولة #فلسطين #البطولة العربية #البطولة العربية لتنس الطاولة #المجمع الإسلامي

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