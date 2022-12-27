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النصر السعودي يححز الكشف الطبي لرونالدو

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النصر السعودي يححز الكشف الطبي لرونالدو



وكالات / سما /

قال تقرير صحفي أمريكي، أمس الإثنين، إن نادي النصر السعودي على أعتاب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم السابق لمانشستر يونايتد.

وقال مصدر بالنصر لشبكة “cbs sports” الأمريكية، إن النادي السعودي حدد موعد الكشف الطبي لكريستيانو رونالدو.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن النصر واثق من حسم الصفقة، حيث إن النادي السعودي حجز أماكن الإقامة لرونالدو ومستشاريه.

وأوضحت أن نادي النصر لديه اتفاق بالفعل مع رونالدو على الشروط العامة للعقد، ويتبقى فقط الحصول على إشارة خضراء من النجم البرتغالي لتوقيع الأوراق الرسمية للصفقة.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهاز الفني السابق والحالي.

#كريستيانو رونالدو #النصر السعودي #مانشستر يونايتد #السعودية

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