بنزيما يفجّر قنبلة جديدة في وجه ديشامب مدرب فرنسا

واصل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد توجيه رسائل غامضة ذات دلالة هجومية على ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعد أن حرمه من حلم المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وتعرّض كريم بنزيما لإصابة قل مباراة المنتخب الفرنسي الأولى في مونديال قطر ضد أستراليا، وقرر المدرب ديديه ديشان إبعاد اللاعب عن الفريق بشكل كامل، وطلب منه مغادرة المعسكر التدريبي.

واتضح لاحقاً أن إصابة نجم ريال مدريد والمتوج مؤخراً بالكرة الذهبية لم تكن خطيرة، حيث استعاد اللاعب عافيته بأقل من أسبوعين، وكان يمكنه المشاركة مع الفريق بداية من الأدوار الإقصائية، لكن ديديه ديشامب رفض عودته.

وخرج كريم الجزيري وكيل أعمال بنزيما يوم أمس ليوضح أن إصابة موكله لم تكن خطيرة، حيث نشر مقطعاً موثقاً لصورة الأشعة التي أجراها مهاجم ريال مدريد، والتي تؤكد أنه كان جاهزاً للمشاركة ابتداءً من دور 16 في مونديال قطر 2022.

في المقابل، نشر كريم بنزيما صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها “لأنه بمجرد أن تنظر إليها سوف تعرفها”. في إشارة إلى صورة الأشعة التي نشرها وكيل أعماله.

يذكر أن بنزيما أعلن اعتزاله اللعب دولياً منذ بضعة أيام، لتنتهي علاقته بشكل كامل مع منتخب فرنسا. علماً أنه رفض تلبية الدعوة الرئاسية لحضور المباراة النهائية ضد منتخب الأرجنتين من المقصورة الرئيسية في ملعب لوسيل.