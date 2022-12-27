كلوب يطلق تصريحا تاريخيا: هذا أعظم لاعب رأيته في حياتي

وكالات / سما /

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن مواجهة أستون فيلا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" البريطاني: "كل الإشارات التي حصلت عليها أثناء معسكر دبي كانت إيجابية للغاية.. وفي مباراة مانشستر سيتي تلقيت الكثير من الإشارات الإيجابية أيضا".

وأضاف: "أعرف أننا خسرنا أمام ليون (3-1 في مباراة ودية)، لكنني رأيت في كل المباريات أننا نسير في الاتجاه الصحيح. خلال ودية ميلان كنا جيدين حقا في جميع جوانب المباراة. أنا متأكد من أنه يمكننا الاستمرار من حيث توقفنا".

وتابع: "لدينا إصابتان طويلتان في خط الهجوم، وهو أمر غير مفيد.. في الموسم الماضي، كان لدينا لويس دياز في يناير/كانون الثاني والذي كان مفيدا جدا في هذا الجزء من الموسم، سيرى الجميع الأمر نفسه".

وواصل: "لا شيء يقال عن تصرفات إيميليانو مارتينيز.. تهانينا للفوز بكأس العالم، لقد كانت بطولة مستحقة حقا، كان النهائي صعبا وبعد 80 دقيقة من اللقاء شاهدت أفضل نهائي في حياتي. كان مميزا للغاية".

وأكمل: "الأرجنتين تستحق ذلك وعندما شاهدت الفريق والبلد يحتفلان، فمن المحتمل أن اللقب اختار البلد المناسب في الأوقات الصعبة. أنا سعيد حقا لهم، لقد انتظروا لفترة طويلة".

واختتم: "إن ليونيل ميسي أعظم لاعب كرة قدم رأيته في حياتي والطريقة التي يلعب بها في هذا الوقت يجب أن تعطينا جميعا تلميحا للمدة التي يمكن للاعبين الأداء فيها على أعلى مستوى. لا ينبغي إنهاء الأمور مبكرا. لقد كانت مشاهدة ليو أمرا ممتعا".