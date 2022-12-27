فيديو.. ليفربول يعبر عقبة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق ليفربول من تحقيق انتصار كبير ومُستحق على أستون فيلا بنتيجة 3 -1، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب فيلا بارك قد بدأ عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 5، وذلك بعد استغلاله تمريرة أمام المرمى من زميله أندرو روبرتسون.

وسجل المُدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 37 بعد تمريرة مُساعدة من محمد صلاح.

وقلص اللاعب الإنجليزي الدولي أولي واتكينز الفارق بهدفٍ للفيلانز في الدقيقة 59 بلعبةٍ رأسية غالط بها حارس الريدز أليسون بيكر.

ونجح البديل الإسباني الشاب ستيفان بايتيتش في ضمان النقاط الثلاثة للريدز بتسجيل ثالث أهداف رجال المُدرب يورجن كلوب في الدقيقة 81 بعد لمسة راقية داخل منطقة الجزاء راوغ فيها الحارس قبل أن يُسكن الكرة الشباك بمهارةٍ فائقة.

وارتفع رصيد ليفربول بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 25 يحتل بهم الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد الفيلانز عند النقطة 18 يحتل بهم الفريق المركز 18.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد ليستر سيتي يوم الجُمعة المقبل على أرض ملعب أنفيلد رود، فيما سيلعب أستون فيلا ضد توتنهام يوم الأحد على أرض ملعب السبيرز في لندن.