لماذا يتردد أسينسيو في تجديد عقده مع ريال مدريد؟

تغيرت وضعية ماركو أسينسيو في ريال مدريد وأصبح مرحب به للاستمرار في صفوف النادي الملكي، بعدما ارتبط لعدة أشهر بالخروج من خطط المدرب كارلو أنشيلوتي وإمكانية رحيله عن النادي.

أسينسيو أصبح في وضعية أفضل، على الأقل في نظر ريال مدريد، حيث تسعى الإدارة لمنحه عقداً جديداً للحفاظ على وجوده في الفريق بالموسم المقبل، حسبما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية، بعدما أثبت جودته وظهر بمستويات جيدة في المباريات التي شارك فيها كبديل.

وأوضحت الصحيفة المقربة من أسوار مدريد أن الريال يخطط للحفاظ على أسينسيو من خلال تجديد العقد المبرم بين الطرفين، والذي يصل لخط النهاية في يونيو 2023، حيث يعتبره النادي أنه اللاعب المثالي للعب دور البديل، خاصةً في تطبيق سياسة التناوب بين اللاعبين.

ويدرك أسينسيو حقيقة رغبة ريال مدريد في ربطه بعقد جديد، لذلك لا يكفيه هذا الأمر، ما يجعله يتردد في قبول الجلوس على طاولة واحدة والتوقيع على عقد جديد، حيث يريد ماركو الحصول على مزيد من الدقائق ولعب دور أكثر أهمية في الفريق.

ويدخل أسينسيو فترة الستة أشهر الحرة في عقده مع ريال مدريد في غضون أيام قليلة، ويحق له بدايةً من يناير التفاوض علناً والتوقيع لأي ناد على عقود انتقاله كلاعب حر، بعد نهاية عقده مع اللوس بلانكوس في يونيو القادم.