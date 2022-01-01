رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إقدام مستوطنين على إحراق 3 مركبات وقطع 50 شجرة مثمرة وتهشيم زجاج منازل في بلدتي عوريف وبورين جنوب نابلس، وإصابة مواطنين برضوض وكسور وحالات اختناق خلال التصدي لاقتحام قرية حوسان ومخيم الجلزون.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ "فتح": كما أفشلنا صفقة القرن ومشروع الضم.. سنهزم الفاشيين الجدد

_ الاحتلال يهدم ورشة للمركبات وسقف منزل بالضفة ومستوطنون يحرقون مركبات ويقطعون أشجارًا في بورين وعوريف

_ اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات عيد الميلاد وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي

_ الاحتلال يرفض الاعتراض على قرار هدم منزل عائلة الشهيد الجعبري في الخليل

_ هيئة الأسرى: أكثر من 600 طفل تعرضوا للحبس المنزلي خلال العام الجاري

_ لبيد: الحكومة في حالة فوضى ولن نهدأ واسرائيل تتفكك من الداخل

_ شركات اسرائيلية تستنكر دعوات لإعادة النظر في قوانين مناهضة التمييز

_ الاستيطان الرعوي.. خطر يداهم "يانون"

"الأيام":

­_ مستوطنون يحرقون مركبات ويحطمون منازل في عوريف وبورين.. مواطنون يتصدون لعمليتي اقتحام في حوسان ومخيم الجلزون

_ المنخفض يتسبب بغرق عشرات المنازل والشوارع وإصابة 9 مواطنين في القطاع

_ نتنياهو يدعو للتصويت على حكومته بعد غدٍ

_ جيش الاحتلال يبدأ اليوم مناورة عسكرية في "غلاف غزة"

_ "العليا" الإسرائيلية تمهل النيابة 3 أيام للرد حول عدم تسليم جثمان الشهيد أبو جمعة

_ الاحتلال يصادق على هدم منزل الشهيد الجعبري

"القدس":

_ المستوطنون يحرقون 3 مركبات ويهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

_ قلق فلسطينيي الداخل من اتفاق تهويد النقب والجليل

_ تعرض مناطق للغرق في غزة .. وانحسار المنخفض

_ حكومة نتنياهو اليمينية تؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس

_ الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتبنى العنصرية

_ "يوم القيامة" .. متحور جديد ينتشر في الصين ويصيب ٢٥٠ مليون شخص