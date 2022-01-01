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الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من رام الله غالبيتهم من سلواد

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 14 مواطنا شرق رام الله، غالبيتهم من بلدة سلواد.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين في سلواد، واعتقلت كلا من: موسى ياسر حامد، وحنظلة سمير حماد، وعاصف عمر حامد، وليث رائد حامد، وعمر باسم حامد، وأنس حماد، ومحمد عبدالكريم حماد، وأنس يوسف جماعين، ويوسف العنيد، وعبد الرحيم جاسر، وبراء حامد، وصالح حامد، وعماد عيسى عفيف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت مقر نادي سلواد، وحطمت محتوياتها، كما داهمت منزل رئيس نادي الأسير قدورة فارس، وحطمت أبواب منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين بسام جرابعة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في قرية بيتين.

#الاحتلال #سلواد

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