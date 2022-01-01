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قوات الاحتلال تداهم منزل رئيس نادي الاسير قدورة فارس وتهدد بقتل نجله

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تداهم منزل رئيس نادي الاسير قدورة فارس وتهدد بقتل نجله



رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال  منزل رئيس نادي الاسير قدورة فارس في بلدة سلواد وقامت بتفجير أبواب المنزل وتكسير محتويات المنزل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال نادي سلواد الرياضي وقاموا بتكسير محتوياته.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس ان قوات الاحتلال اقتحمت المنزل قرابة الساعة الثالثة فجرا بشكل همجي وعنيف.

ولفت فارس ان قوات الاحتلال بهدف اعتقال نجله ورد الي لم يكن موجودا في المنزل، وقاموا بتكسير وتحطيم محتويات المنزل بدافع الانتقام وليس بدافع البحث عن شيء.

واشار فارس ان قوات الاحتلال طلبت منه التواصل مع ورد لكنه لم يتمكن من الاتصال به، لافتا ان قوات الاحتلال هددته بقتل ورد في حال لم يُسلم نفسه.

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