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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة تركزت في بلدة سلواد

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة تركزت في بلدة سلواد



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.

وتركزت الاعتقالات في بلدة سلواد التي اقتحمتها قوات الاحتلال وشنت اعتقالات واسعة في صفوف شبابها

وعُرف من بين المعتقلين

موسى ياسر حامد- سلواد

 حنظلة سمير حماد- سلواد

عاصف عمر حامد- سلواد

 ليث رائد حامد- سلواد

 عمر باسم حامد- سلواد

أنس حماد- سلواد

محمد عبدالكريم حماد- سلواد

أنس يوسف جماعين- سلواد

 يوسف العنيد- سلواد

 عبد الرحيم جاسر- سلواد

 براء حامد- سلواد

صالح حامد- سلواد

عماد عيسى عفيف- سلواد

الاسير المحرر عبد الرحيم بشكار- نابلس

 أنس الخنفة- نابلس

. إسلام الخنفة- نابلس

أمير العزيزي شقيق الشهيد محمد العزيزي- نابلس

الأسير المحرر جهاد أحمد- نابلس

 إبراهيم موسى الخراز- نابلس

 عز الترك- جبع جنوب جنين

 يزن عماد العالم- جبع

 أمين بسام جرابعة- بيتين

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