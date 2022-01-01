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الطقس: انحسار المنخفض الجوي وارتفاع على درجات الحرارة

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انحسار المنخفض الجوي وارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الثلاثاء يكون غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتميل الاجواء الى الاستقرار في ساعات المساء ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

الاربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس: يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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