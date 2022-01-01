"العليا الإسرائيلية" تمنح الضوء الأخضر لتعيين درعي وزيراً في حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

منحت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الإثنين، ضوءا أخضر لرئيس الحكومة المكلف بينامين نتنياهو، لتعيين زعيم حركة "شاس"، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة القادمة، بعد أن قرر القاضي أليكس شطاين، اليوم، أن التماس جمعية نزاهة الحكم ضد تعيين درعي وزيرا في الحكومة القادمة سابق لأوانه، بالنظر إلى أنه يسبق إعلان الحكومة الجديدة.

وكانت الجمعية المذكورة رفعت التماسا للمحكمة يطالبها بمنع تعيين درعي وزيرا في الحكومة الجديدة، لإدانته سابقا بتلقي الرشاوى والتهرب الضريبي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون أساس الحكومة الذي يمنع من أدين بالرشاوى والفساد وحكم عليه بالسجن من المشاركة في الحكومة وتولي حقيبة وزارية.

وجاء توجه الجمعية للمحكمة في محاولة منها لاستصدار أمر منع تعيين درعي في الحكومة قبل أن تتمكن كتل الائتلاف القادم من تعديل القانون الأساسي للحكومة، بحيث يسمح التعديل لمن يدان بالسجن الفعلي بالمشاركة في الحكومة، وهو التعديل المعروف حاليا بـ"قانون درعي".

وأعلن قاضي المحكمة العليا أن الالتماس قدم بشكل مبكر وسابق لأوانه، وطالب الائتلاف الحكومي بتقديم رده للمحكمة حتى موعد أقصاه الإثنين القادم.

ويعني قرار المحكمة اليوم منح ضوء أخضر لنتنياهو بتعيين درعي في وزارة الداخلية، تبعا للاتفاقيات الائتلافية مع حزب "شاس" الذي يقوده، وبالتالي المسارعة لعرض الحكومة الجديدة على "الكنيست" لنيل ثقتها يوم الخميس من هذا الأسبوع.



وفي هذا السياق، أعلن رئيس الكنيست المؤقت، يريف لفين، قراره الاستقالة من منصبه غدا الثلاثاء، على أن يلتئم "الكنيست" الخميس لانتخاب رئيس بديل، بموازاة التصويت على منح الحكومة الجديدة ثقتها، على أن يعرض نتنياهو رسميا على الجمهور حتى 48 ساعة قبل تنصيب حكومته اتفاقيات الائتلاف الرسمية التي وقعها مع مختلف الأحزاب المشاركة في حكومته القادمة.

بموازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، اليوم، أن رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي، الذي ينهي ولايته نهاية الشهر الحالي، أجرى مؤخرا اتصالا خارجا عن المألوف مع رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، أعرب فيه عن قلقه من التداعيات السلبية على الجيش والأمن الإسرائيلي جراء نوايا نتنياهو تعزيز صلاحيات زعيم "الصهيونية الدينية"، بتسليئيل سموطريتش، في كل ما يتعلق بالإدارة المدنية (الذراع التنفيذية لدولة الاحتلال في الضفة الغربية)، وتغيير تنظيمات وسياسات الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية ومحاصرة البناء الفلسطيني في المنطقة ج من الضفة الغربية المحتلة.

وأورد موقع "يديعوت أحرونوت"، في هذا السياق، أن كوخافي طالب نتنياهو بإتاحة الفرصة أمام الجيش وقادته لطرح موقفهم المهني قبل إقرار أي تشريع قانوني أو قرار سياسي بهذا الخصوص، وبمنح الدعم الكامل للجيش، خصوصا في ظل الهجمات التي تعرض لها وقادته في الأسابيع الأخيرة من قبل ساسة ونشطاء سياسيين من معسكر نتنياهو، في إشارة إلى تصريحات صدرت عن كل من بتسليئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير.