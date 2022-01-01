  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"العليا الإسرائيلية" تمنح الضوء الأخضر لتعيين درعي وزيراً في حكومة نتنياهو

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 02:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"العليا الإسرائيلية" تمنح الضوء الأخضر لتعيين درعي وزيراً في حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

منحت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الإثنين، ضوءا أخضر لرئيس الحكومة المكلف بينامين نتنياهو، لتعيين زعيم حركة "شاس"، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة القادمة، بعد أن قرر القاضي أليكس شطاين، اليوم، أن التماس جمعية نزاهة الحكم ضد تعيين درعي وزيرا في الحكومة القادمة سابق لأوانه، بالنظر إلى أنه يسبق إعلان الحكومة الجديدة.

وكانت الجمعية المذكورة رفعت التماسا للمحكمة يطالبها بمنع تعيين درعي وزيرا في الحكومة الجديدة، لإدانته سابقا بتلقي الرشاوى والتهرب الضريبي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون أساس الحكومة الذي يمنع من أدين بالرشاوى والفساد وحكم عليه بالسجن من المشاركة في الحكومة وتولي حقيبة وزارية.

وجاء توجه الجمعية للمحكمة في محاولة منها لاستصدار أمر منع تعيين درعي في الحكومة قبل أن تتمكن كتل الائتلاف القادم من تعديل القانون الأساسي للحكومة، بحيث يسمح التعديل لمن يدان بالسجن الفعلي بالمشاركة في الحكومة، وهو التعديل المعروف حاليا بـ"قانون درعي".

وأعلن قاضي المحكمة العليا أن الالتماس قدم بشكل مبكر وسابق لأوانه، وطالب الائتلاف الحكومي بتقديم رده للمحكمة حتى موعد أقصاه الإثنين القادم.

ويعني قرار المحكمة اليوم منح ضوء أخضر لنتنياهو بتعيين درعي في وزارة الداخلية، تبعا للاتفاقيات الائتلافية مع حزب "شاس" الذي يقوده، وبالتالي المسارعة لعرض الحكومة الجديدة على "الكنيست" لنيل ثقتها يوم الخميس من هذا الأسبوع. 


وفي هذا السياق، أعلن رئيس الكنيست المؤقت، يريف لفين، قراره الاستقالة من منصبه غدا الثلاثاء، على أن يلتئم "الكنيست" الخميس لانتخاب رئيس بديل، بموازاة التصويت على منح الحكومة الجديدة ثقتها، على أن يعرض نتنياهو رسميا على الجمهور حتى 48 ساعة قبل تنصيب حكومته اتفاقيات الائتلاف الرسمية التي وقعها مع مختلف الأحزاب المشاركة في حكومته القادمة.

بموازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، اليوم، أن رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي، الذي ينهي ولايته نهاية الشهر الحالي، أجرى مؤخرا اتصالا خارجا عن المألوف مع رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، أعرب فيه عن قلقه من التداعيات السلبية على الجيش والأمن الإسرائيلي جراء نوايا نتنياهو تعزيز صلاحيات زعيم "الصهيونية الدينية"، بتسليئيل سموطريتش، في كل ما يتعلق بالإدارة المدنية (الذراع التنفيذية لدولة الاحتلال في الضفة الغربية)، وتغيير تنظيمات وسياسات الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية ومحاصرة البناء الفلسطيني في المنطقة ج من الضفة الغربية المحتلة. 

وأورد موقع "يديعوت أحرونوت"، في هذا السياق، أن كوخافي طالب نتنياهو بإتاحة الفرصة أمام الجيش وقادته لطرح موقفهم المهني قبل إقرار أي تشريع قانوني أو قرار سياسي بهذا الخصوص، وبمنح الدعم الكامل للجيش، خصوصا في ظل الهجمات التي تعرض لها وقادته في الأسابيع الأخيرة من قبل ساسة ونشطاء سياسيين من معسكر نتنياهو، في إشارة إلى تصريحات صدرت عن كل من بتسليئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير.

#حزب شاس #ارييه درعي #حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

تحرك مصري تجاه غزة يثير قلقا في "إسرائيل"

يديعوت تكشف : ما هو "التنازل" الذي سيقدمه نتنياهو في سبيل التطبيع مع السعودية ؟

أردوغان : فرضوا عقوبات سياسية على رونالدو لأنه يدعم فلسطين

أسعار صرف العملات

لابيد يعلق على مزاعم إحباط مخطط لتنفيذ عملية هجومية ضد "إسرائيل" بتوجيه من غزة

شاهد: رد فعل السيسي لحظة رؤيته سيدة مسنة تفترش الشارع

داخلية غزة تتراجع عن قرار منع الحفلات بالشوارع بشروط

الأخبار الرئيسية

عرين الأسود تستهدف معسكر وحاجز حوارة

"قانون جديد" لحكومة نتنياهو القادمة يثير عاصفة في "إسرائيل" (فيديو)

24a1573d-2-68-730x438-1

هآرتس: تنازلات نتنياهو لبن غفير وسموتريتش خطر على الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية في غلاف غزة

160b6c65-d849-4657-bf83-84d548a2b00e

مكالمة "متوترة" بين نتنياهو وكوخافي حول الاتفاقات الائتلافية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم