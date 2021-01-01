أمهات معتقلي هبة الكرامة: حراكنا يطرق كافة الأبواب لرفع الظلم عن أبنائنا

حيفا/سما/

تحاول أمهات معتقلي الهبة الشعبية التي اندلعت أحداثها في أيار/ مايو 2021 تعزيز نشاطهن ضمن حراك عائلات معتقلي هبة الكرامة، إلى جانب ناشطين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، بهدف تحريك وتنشيط كافة الأطر والهيئات الشعبية والسياسية في المجتمع العربي داخل أراضي عام 1948، من أجل رفع الظلم الذي يواجهه معتقلو الهبة.

ويواجه عدد من معتقلي الهبة من حيفا في أروقة المحاكم الإسرائيلية لائحة اتهام في ملف أُطلق عليه اسم "ملف نور واكد"، يضم خمسة معتقلين، هم: راني أبو طريف، وشادي محمود، وآدم عمر، وجوان زبيدات بالإضافة لنور واكد.

وستعقد جلستان في هذا الملف يومي 3 و5 كانون الثاني/ يناير 2023.

وقالت رباب واكد، والدة المعتقل نور من حيفا: "أدعو السياسيين ليهبوا دفاعا عن معتقلي هبة الكرامة الذين دافعوا عن كرامتنا، نحن عائلات معتقلي هبة الكرامة لن نترك بابا إلا ونطرقه للدفاع عن جميع معتقلي الهبة".

وأضافت أنه "مع إصدار قرارات وأحكام جائرة ضد معتقلين في ملف هبة الكرامة بتنا نناشد القيادة السياسية في الداخل الفلسطيني وكل المؤثرين بأن اسمعوا صوت الظلم الذي بات كالسوط يجلد بسنين عمر أبنائنا، تحركوا ولا تصمتوا أمام من دافع عن البيوت والأهالي في الاعتداءات التي تعرضنا لها، وإلا فإن صمتكم سيُبقي أولادنا تحت وطأة الظلم".