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الدفاع المدني بغزة ينفذ 187 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي

الإثنين 26 ديسمبر 2022 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة ينفذ 187 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي



غزة/سما/

نفّذت طواقم الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة 187 مهمة مختلفة، منذ بدء المنخفض الجوي مساء السبت الماضي وحتى مساء اليوم الاثنين.

وتركزت طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي، في تجمعات مياه الأمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار، وسحب سيارات عالقة، وحرائق.

وأوضح تقرير صادر عن العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ أجرت 8 جولات تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذها 88 مهمة شفط مياه من منازل وأبنية ومدارس ومستشفيات وتجمعات مياه مغلقة.

وأشار التقرير إلى أن فرق الإنقاذ عملت على سحب 15 سيارة لمواطنين علقت في تجمع لمياه الأمطار، كما عملت على تأمين 31 منزل تعرضت جدرانها للتشقق وسقوط أجزاء منها، وأزالت 10 شجرات سقطت على الطرق وكانت تعيق حركة المرور.

ولفت إلى أن فرق الإطفاء أخمدت 18 حريقًا، فيما نقلت طواقم الإسعاف 13 مواطنًا للمستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم، كما نفذت 4 مهام لإخراج عالقين جراء الأمطار.

وكان اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني أوعز للجان العاملة الفرعية في جميع المحافظات بالانعقاد الدائم، وإجراء تقييم مستمر لحالة المنخفض، وتنفيذ جولات تفقدية للمناطق والشوارع المعرضة لغمر مياه الأمطار.

#الدفاع المدني غزة
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