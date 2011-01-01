ابنة الجاسوس إيلي كوهين تطلب وساطة الإمارات لاستعادة رفات والدها

القدس المحتلة/سما/

ناشدت صوفي بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، دولة الإمارات، التوسط لإعادة رفات والدها الذي أُعدِم في سوريا عام 1965.



وقالت ابنة الجاسوس كوهين في مقابلة مع قناة I24NEWS: "أطلب من الإماراتيين الذين لديهم دور كبير في إسرائيل والمجتمع الدولي أن يساعدونا على الوساطة وعلى أن نصل لتفاهمات مع السوريين من أجل إعادة جثمان والدي".



وتابعت: "أعتقد أن هذه فكرة ممتازة، لم أفكر بها لوحدي، لكن أعتقد أن هذه وسيلة ممتازة، التوجه من خلال قناة عربية (في إشارة للإمارات) وأعتقد أنه يمكن أن نحصل على إجابات أفضل وإن كان هناك محفز يمكن تنفيذ ذلك في الواقع وأن نتوجه بشكل رسمي للسفير الإماراتي في البلاد".

ودشنت "إسرائيل" أخيرًا، متحفًا في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب لتخليد ذكرى الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين.



وتجدر الإشارة إلى أن علاقة عائلة كوهين والسلطات الإسرائيلية شهدت توترًا لفترة طويلة، وسط تراشق وتبادل تهم حول خلفية القبض على كوهين وكشف أمره في سوريا.



وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أجرى زيارة إلى الإمارات في شهر مارس/آذار الماضي، وهي أول زيارة إلى دولة عربية منذ اندلاع أحداث 2011، حيث اجتمع مع عدد من قادة الدولة.

