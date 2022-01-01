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اتفاق بين نتنياهو وكوخافي حول المهام الموكلة لبن غفير وسموتريتش

الإثنين 26 ديسمبر 2022 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق بين نتنياهو وكوخافي حول المهام الموكلة لبن غفير وسموتريتش



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية  مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو تحدث مع رئيس الأركان أفيف كوخافي بعلم وزير الجيش بيني غانتس.

وبحسب قناة كان العبرية "كان جوهر الحديث قلق كوخافي بشأن نية إخضاع حرس الحدود في منطقة الضفة الغربية لوزير الأمن القومي المكلف ايتمار بن غفير.

وأضافت القناة:" نتنياهو وعد بضبط الوضع، وأوضح أنه يقدم الدعم الكامل للجيش وأن موقف الجيش سيتم الاستماع إليه قبل اتخاذ أي قرار.

من جانبها ذكرت القناة 12 العبرية أن كوخافي هاتف نتنياهو وأعرب له عن قلقه عن ما ينشر حول المهام الموكلة لرئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وتأثيرها على الجيش الإسرائيلي وإحداث ضعف في هيكلته.

وأكدت القناة أن نتنياهو وكوخافي اتفقا خلال المحادثة بينهما على أن لا تتخذ أي قرارات إلا بعلمهما وبعد عرضها على دوائر الأمن المختصة.


 

#نتنياهو #بن غفير

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