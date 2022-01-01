المعارضة الاسرائيلية تتعهد باسقاط "حكومة الظلام".. وغانتس يناشد الأرثودكس المتطرفين

القدس المحتلة/سما/

تعهدت المعارضة "الإسرائيلية" اليوم الاثنين باسقاط حكومة نتنياهو الجديدة، و ذلك في بيان مشترك أعقب اجتماع يائير لابيد و افيغدور ليبرمان و ميراف ميخائيلي و منصور عباس.

و وصفت المعارضة "الإسرائيلية" الحكومة التي يجري تشكيلها برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها "حكومة ظلام" ستعمل على تفكيك "إسرائيل" من الداخل.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية ناشد رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس الأرثوذكس المتطرفين قائلاً: "سوف تتأذى إسرائيل أكثر بسبب العنصرية والإكراه الذي تروجون له، وإن الإفلاس الديمقراطي والاجتماعي والأمني والاقتصادي الذي نشهده سوف يقضم قلب البلاد وكذلك يهوديتها".

من جانبه قدم 1,197 من الضباط الإسرائيليين الذين خدموا سابقا في سلاح الجو بينهم دان حالوتس، وإيتان بن إلياهو، وأفيهو بن نون، وعاموس يادلين، وران كورين، ونمرود شيفر رسالة عاجلة إلى رئيسة المحكمة العليا، والمستشارة القانونية للحكومة، والمستشارة القانونية للكنيست، وطالبوا بوقف عملية "تدمير الديموقراطية" التي أصبحت في خطر.

وقالوا: "أنتم خط الدفاع الأخير عنها، نتوقع منكم استخدام جميع الأدوات والقوانين الموجودة تحت تصرفكم، بلا خوف، افعلوا كل ما في وسعكم لوقف الكارثة التي تعصف بالبلاد".