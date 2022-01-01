"فتح" تطلق حملة إلكترونية إحياء للذكرى الـ58 لانطلاقة الثورة

غزة/سما/

أطلقت حركة "فتح"، مفوضية الإعلام والثقافة- الأقاليم الجنوبية، مساء اليوم الإثنين، حملة إلكترونية إحياء للذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينيّة المعاصرة "ديمومة الثورة لإقامة الدولة".

ودعت الحركة، الجماهير للمشاركة الفاعلة في الحملة التي انطلقت الساعة الرابعة من مساء اليوم في المحافظات الجنوبية.

وخاطبت الحركة الجماهير: إن مشاركتكم وفاءً للشهداء والأسرى، وإنها لثورة حتى النصر (#فتح_58)، (#ديمومة_ الثورة_ لاقامة_الدولة).

من جهته، أكد المتحدث باسم الحركة منذر الحايك على الموعد المحدد لإحياء ذكرى الانطلاقة الفتحاوية الـ58 على أرض ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة في الحادي والثلاثين من كانون أول/ ديسمبر الجاري، الساعة الثالثة.

وشدد الحايك على أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عبر المواقع المشبوهة عن تغيير المكان، داعيا الجميع لاستقاء الأخبار من المواقع الرسمية للحركة.