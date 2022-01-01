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جيش الاحتلال يقرر هدم ومصادرة منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع"

الإثنين 26 ديسمبر 2022 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقرر هدم ومصادرة منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع"



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء الاثنين، قراره بهدم ومصادرة منزل الشهيد محمد الجعبري (35 عاما)، الذي استشهد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "وقع قائد القيادة الوسطى، اليوم على أمر بمصادرة وهدم المنزل الذي يسكن فيه محمد الجعبري، الذي نفذ في 29 أكتوبر الماضي، عملية إطلاق نار قرب حاجز "أشموريت" في الخليل، قُتل فيها رونين حنانيا وأصيب آخرون.

وكان الجعبري قد استشهد بعد تعرضه لإطلاق نار ودهس، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، وإصابة خمسة آخرين، أحدهم بحالة صعبة.

وفي الثلاثين من من تشرين الأول/ أكتوبر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط لتفجيره فيما بعد، وذلك قبل أن تعتقل شقيقه نبيل الجعبري.

وأغلقت قوات الاحتلال حينها، مداخل مدينة الخليل كافة والطريق المؤدي إلى منزل منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة " كريات أربع"ـ فيم اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين وممتلكاتهم في محيط المسجد الإبراهيمي وسط المدينة، بالتزامن مع ذلك

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