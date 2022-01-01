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الجامعة العربية: 223 فلسطينيا استشهدوا نتيجة الإعدام الميداني منذ بداية 2022

الإثنين 26 ديسمبر 2022 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية: 223 فلسطينيا استشهدوا نتيجة الإعدام الميداني منذ بداية 2022



القاهرة/سما/

قالت جامعة الدول العربية إن 223 فلسطينيا استشهدوا جراء الإعدام الميداني والقتل المتعمد جراء الحرب الإسرائيلية، منذ بداية عام 2022.


كشف عن ذلك الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، السفير سعيد أبو علي، أمس الأحد، خلال كلمة ألقاها في أعمال الدورة الـ109 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية.


وأشار أبو علي إلى "الازدياد الكبير في أعداد الأسرى، وما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، بما فيها الإهمال الطبي الذي يمثل أداة للقتل".


وتابع أن "عمليات الاقتحام تواصلت بالحرم الإبراهيمي للمسجد الأقصى المبارك من جانب جماعات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتباع سياسات التهجير القسري من خلال هدم المنازل".

ورحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبو علي، في كلمته بتجديد التفويض الأممي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة 3 سنوات قادمة، حتى يونيو/ حزيران 2026، "لما تمثله من عنوان للالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين".


كما رحب أبو علي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن زيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية "الأونروا"، داعيًا السكرتير العام للأمم المتحدة إلى سرعة تنفيذ القرار.
 

#الجامعة العربية

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