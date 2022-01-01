"الشعبية" تدعو لتوحيد الجهود للرد على جرائم الاحتلال

غزة/سما/

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الاثنين، لتوحيد الجهود للردّ على جرائم الاحتلال، مثنية بتصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشادت الشعبية بتصاعد أعمال المقاومة في الضفة المحتلة وفي نابلس وجنين على وجه الخصوص، مؤكدة أن توحيد الجهود هو الحل للرد على جرائم الاحتلال.

وشددت على أنّ أعمال المقاومة المتصاعدة في الضفة المحتلة هي الردّ الأنجع على جرائم المستوطنين المستمرة بحق أبناء شعبنا في القرى والمخيمات، والاقتحامات المتكرّرة للقدس والمسجد الأقصى.

وأكدت الشعبية على ضرورة ردع جرائم المستوطنين الذين يُوفّر لهم جيش الاحتلال الحماية الكاملة.

وأردفت أن هذا يتطلب تضافر كل الجهود ورفع درجات الوحدة الميدانية في صفوف المقاومة بالضفة المحتلة؛ لتصعيد الفعل المقاوم والدفاع عن أبناء شعبنا في وجه عصابات المستوطنين وإجرام الجيش الفاشي.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية، ما يتطلب ضغطًا جادًا على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.