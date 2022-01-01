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داخلية غزة تتراجع عن قرار منع الحفلات بالشوارع بشروط

الإثنين 26 ديسمبر 2022 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تتراجع عن قرار منع الحفلات بالشوارع بشروط



غزة/سما/

قال تجمع أصحاب المسارح وتجهيز الأفراح في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، إن وزارة الداخلية تراجعت عن قرارها السابق بمنع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع العامة، وأدرجت شروطًا على إقامة هذه الحافلات.

وأوضح التجمع أن الشروط هي:

● خفض الصوت بما لا يتجاوز محيط الحفل فقط. 
● إنهاء الحفل في تمام الساعة 11:30 مساء في التوقيت الصيفي، والساعة 10 مساء في التوقيت الشتوي.
 ● حصول العريس على تصريح من أقرب مركز شرطة لمكان سكنه، يلتزم ويتعهد بموجبه بعدم إغلاق الشوارع الرئيسية أو الشوارع ذات المسار الواحد.

وكانت الداخلية قررت في شهر نوفمبر الماضي، منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة، واقتصارها على الصالات والأماكن المغلقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم: "حفاظاً على حالة الهدوء والسكينة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة، واقتصارها على الصالات والأماكن المغلقة، وذلك تنفيذاً للقرار الحكومي بالخصوص".

وأشار البزم إلى أنّ "الشرطة ستتابع تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة اعتباراً من الأول من يناير لعام 2023، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

#وزارة الداخلية بغزة

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