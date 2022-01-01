  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

فلوريدا: غنام تؤكد دور المغتربين بحشد الدعم لقضيتنا

الإثنين 26 ديسمبر 2022 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلوريدا: غنام تؤكد دور المغتربين بحشد الدعم لقضيتنا



فلوريدا/سما/

 شاركت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام باختتام أعمال مؤتمر أبناء البيرة المغتربين في الولايات المتحدة الذي نظمته جمعية البيرة بولاية فلوريدا.

وأثنت غنام على الدور الكبير الذي يلعبه الفلسطيني في تحريك الرأي العام الشعبي والرسمي نحو قضية شعبنا العادلة، مثنية على المؤتمر الذي يهدف لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وربط أبناء البيرة المغتربين بوطنهم فلسطين.

وأكدت أن شعبنا صامد على ارضه، رغم إرهاب عصابات الاحتلال وجرائمها وغطرستها بحق كل ما هو فلسطيني.

وكرمت غنام مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين الإعلامي وليد العمري الذي حضر لتمثيل عائلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مطالبة العالم بتحقيق العدالة للشهيدة شيرين التي تحمل الجنسية الأميركية والوفاء لرسالتها الإعلامية.

كما كرمت غنام مجلس إدارة جمعية البيرة في أميركا والفنان الفلسطيني مهند خلف، وقدمت لهما درع "البصمة الفلسطينية" تقديراً لعطائهم وجهودهم ودورهم المتواصل في ربط أبناء مدينة البيرة بوطنهم فلسطين، داعية لعودة كافة المغتربين الى فلسطين وأن يكون المؤتمر القادم على أرض مدينة البيرة.

#ليلى غنام

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: تل أبيب تغرق

يديعوت تكشف : ما هو "التنازل" الذي سيقدمه نتنياهو في سبيل التطبيع مع السعودية ؟

أردوغان : فرضوا عقوبات سياسية على رونالدو لأنه يدعم فلسطين

أسعار صرف العملات

لابيد يعلق على مزاعم إحباط مخطط لتنفيذ عملية هجومية ضد "إسرائيل" بتوجيه من غزة

مصرع طفل إثر سقوطه من شاحنة شمال غزة

سلطنة عمان : مجلس الشورى يقترح تعديلات تغلظ مقاطعة إسرائيل

الأخبار الرئيسية

1102272018280smg

قناة عبرية تستذكر ما حصل عند اغتيال صلاح شحادة.. تخوف من تآكل مكانة "المحكمة العليا"

لابيد يعلق على مزاعم إحباط مخطط لتنفيذ عملية هجومية ضد "إسرائيل" بتوجيه من غزة

PvVX9

"الإغاثة الزراعية" تعمم نشرة إرشادية للمزارعين حول كيفية التعامل مع المنخفض الجوي

20215605459611637558592996112247

لبيد يهاجم حكومة نتنياهو.. والأخير يرد

تحرك مصري تجاه غزة يثير قلقا في "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم