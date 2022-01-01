فلوريدا: غنام تؤكد دور المغتربين بحشد الدعم لقضيتنا

فلوريدا/سما/

شاركت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام باختتام أعمال مؤتمر أبناء البيرة المغتربين في الولايات المتحدة الذي نظمته جمعية البيرة بولاية فلوريدا.

وأثنت غنام على الدور الكبير الذي يلعبه الفلسطيني في تحريك الرأي العام الشعبي والرسمي نحو قضية شعبنا العادلة، مثنية على المؤتمر الذي يهدف لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وربط أبناء البيرة المغتربين بوطنهم فلسطين.

وأكدت أن شعبنا صامد على ارضه، رغم إرهاب عصابات الاحتلال وجرائمها وغطرستها بحق كل ما هو فلسطيني.

وكرمت غنام مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين الإعلامي وليد العمري الذي حضر لتمثيل عائلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مطالبة العالم بتحقيق العدالة للشهيدة شيرين التي تحمل الجنسية الأميركية والوفاء لرسالتها الإعلامية.

كما كرمت غنام مجلس إدارة جمعية البيرة في أميركا والفنان الفلسطيني مهند خلف، وقدمت لهما درع "البصمة الفلسطينية" تقديراً لعطائهم وجهودهم ودورهم المتواصل في ربط أبناء مدينة البيرة بوطنهم فلسطين، داعية لعودة كافة المغتربين الى فلسطين وأن يكون المؤتمر القادم على أرض مدينة البيرة.