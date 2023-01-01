تأجيل محاكمة منفذي عملية "إلعاد"

القدس المحتلة/سما/

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، محاكمة الأسيرين صبحي صبيحات، وأسعد الرفاعي حتى 19 فبراير/ شباط 2023.

ويقبع الأسيران حاليا في عزل سجن "مجدو" وهما معتقلان منذ الخامس من أغسطس/ آب 2022، بزعم الاحتلال تنفيذهما عملية الطعن وإطلاق النار في منطقة "إلعاد" قرب تل أبيب، في شهر مايو/أيار الماضي، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.

وأسفرت عملية إطلاق النار في "إلعاد" عن مقتل 3 مستوطنين، وإصابة 4 آخرين، حيث تمكن الشابان من التخفي عن أعين قوات الاحتلال 4 أيام، قبل اعتقالهما على بعد 500 متر من مكان العملية.



يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم منزليهما في بلدة "رمانة" غرب محافظة جنين، في الثامن من أغسطس الماضي.