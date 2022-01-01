حماس تحذر الاحتلال من مغبة تزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس

القدس المحتلة/سما/

حذرالناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، الاحتلال من مغبة تزايد اعتداءات المستوطنين وتصاعد وتيرة جرائمهم وإرهابهم في القدس والضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة".

وأكد حمادة في تصريح صحفي اليوم الاثنين "أن الشعب الفلسطيني سيواصل "ثورته" في الضفة الغربية ومدينة القدس، في مواجهة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقال: "إنّ ثورة شعبنا وشبابنا في الضفة والقدس مستمرة، وسترد على تلك الجرائم والممارسات الفاشية بكل الوسائل المتاحة".



وأشار إلى "سياسة حرق مركبات المواطنين، ومهاجمة المنازل، ومحاولات تشريد أهلنا وتضييق الخناق عليهم، والاستفزازات المتواصلة".

وأضاف حمادة أن هذه الاعتداءات "لن تُفلح في زعزعة صمود شعبنا في أرضه، وتمسكه بخيار المقاومة".

واعتدى المستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، على منازل ومراكب الفلسطينيين بمناطق متفرقة جنوب مدينة نابلس، في حين اقتحم العشرات من المستوطنين، المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.