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عمال فلسطين: فتح الاحتلال للعبارات جريمة

الإثنين 26 ديسمبر 2022 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمال فلسطين: فتح الاحتلال للعبارات جريمة



غزة/سما/

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن العبارات والسدود التي فتحها الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينتي خان يونس ودير البلح اليوم غمرت 300 دونم زراعي.

واستنكر العمصي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، استمرار فتح سلطات الاحتلال للسدود والعبارات بشكل متعمد بعد فتحها أول أمس، بهدف ضرب القطاع الزراعي، وإلحاق ضررًا مباشرًا بأراضي المزارعين.

واعتبر العمصي هذا الفعل جريمة تستدعي وقفة جادة من الجهات الحقوقية الدولية، عادًا ذلك انتهاكًا فاضحًا بحق الإنسانية.

وقال:" في وقت يحجب الاحتلال منذ عقود طويلة المياه عن قطاع غزة عبر إنشاء السدود، يقوم بفتح العبارات بهدف التخلص من كمية المياه الزائدة، واستغلال فصل الشتاء لتدمير الاقتصاد الزراعي الفلسطيني، خاصة أن معظم الأراضي الزراعية تمتد على طول السياج الفاصل شرقي القطاع.

وأشار إلى أن الاحتلال أغرق الأراضي الزراعية بملايين الأكواب من المياه، مما أدى لتدمير محاصيل المزارعين وإحداث تلف في أخرى، إضافة لإحداث أضرار بالثروة الحيوانية للمربين.

وأشار إلى أن متوسط الخسارة السنوية للمزارعين تبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وطالب العمصي الجهات المانحة والإغاثة بالوقوف عند حجم الكارثة وتقديم تعويضات للمزارعين الذين تعرضت أراضيهم ومنازلهم لخسائر كبيرة بعضها أصبحت غير صالحة.

#سامي العمصي

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