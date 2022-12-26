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معروف: بلديات قطاع غزة تلقت 1850 إشارة طوارئ ونفذت 1300 مهمة

الإثنين 26 ديسمبر 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: بلديات قطاع غزة تلقت 1850 إشارة طوارئ ونفذت 1300 مهمة



غزة/سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن بلديات قطاع غزة، تلقت 1850 إشارة طوارئ خلال الساعات الماضية.

وذكرمعروف في تدوينة نشرها على صفحته في فيس بوك اليوم الاثنين، أن مجمل المهام المنفذة من قبل طواقم البلديات وصلت لـ 1300 مهمة.

وبين أن المهمات تنوعت بين تنظيف وإزالة الأوساخ في محيط مصارف الأمطار والشوارع، ورفع الأتربة بالكباشات والمعدات، ونجدة سكان من بيوتهم نتجية الغرق، وإخلاء منازل، وقطع أو وصل كهرباء، ومساعدة السائقين التي توقفت سياراتهم.

إضافة لاستخدام المضخات المتحركة لشفط وسحب برك المياه المتجمعة على الشوارع.

#سلامة معروف

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