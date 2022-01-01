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التنمية بغزة تقدم مساعدات عاجلة لمتضرري المنخفض الجوي

الإثنين 26 ديسمبر 2022 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة تقدم مساعدات عاجلة لمتضرري المنخفض الجوي



غزة/سما/

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة إن لجان الطوارئ بمديريات الوزارة نفذت زيارات ميدانية لـ191 أسرة في قطاع غزة حتى الساعة 10 صباحًا، لحصر الأسر المتضررة من المنخفض الجوي.

وأضافت الوزارة في تصريح لها:" 121 أسرة في جميع محافظات غزة تضررت نتيجة المنخفض الجوي.

وأوضح رئيس لجنة طوارئ الشتاء في الوزارة حازم جعفر أن الطواقم استجابت لإغاثة الأسر المتضررة وقدمت المساعدات من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة لعدد 60 أسرة حتى اللحظة، لافتاً إلى أن وزارته تعمل للوصول إلى باقي الأسر وتقديم المساعدات العاجلة لها.

وتابع: "تم التدخل والاستجابة وتقديم المساعدات من خلال المؤسسات الشريكة لـ73 أسرة متضررة زارتها اللجان المحلية.

وبين جعفر أن إجمالي الأسر التي تم التدخل والاستجابة لها بلغ 133 أسرة، مشيراً إلى أن المواد التي تم توزيعها تمثلت في طرود غذائية وأدوات نظافة ومطبخ وفراش وأغطية وشوادر ونايلون وغيرها.

وأشار جعفر إلى أنه جاري حصر وزيارة الأسر المتضررة الجديدة في جميع المحافظات من خلال لجان الطوارئ بمديريات التنمية الاجتماعية لتقديم المساعدات وفق الحاجة.

ويواصل المنخفض الجوي تأثيره على فلسطين، اليوم، في وقت تشير آخر الخرائط الجوية إلى هطول كميات مطرية كبيرة خلال ساعات.

#وزارة التنمية بغزة

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