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"العليا الإسرائيلية" تمهل 3 أيام للرد حول عدم تسليم جثمان الشهيد أبو جمعة

الإثنين 26 ديسمبر 2022 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العليا الإسرائيلية" تمهل 3 أيام للرد حول عدم تسليم جثمان الشهيد أبو جمعة



القدس المحتلة/سما/

أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الإثنين، النيابة العامة، 3 أيام للرد حول "عدم تسليم جثمان الشهيد محمد أبو جمعة".

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود ان المحكمة العليا عقدت جلسة للنظر بالاستئناف الذي يطالب بجثمان الشهيد محمد أبو جمعة من بلدة الطور، وبعد مداولات وسماع الادعاءات طالبت النيابة العامة مدة اسبوعين اضافيين لتقديم الرد حول عدم تسليم جثمان الشهيد ابو جمعة، للحصول على الإجابات من "وزير الجيش".

وأضاف المحامي محمد محمود ان المحكمة امهلت النيابة 3 أيام للرد وتوضيح الاسباب الكاملة لعدم تسليم جثمان ابو جمعة ومواصلة احتجاز جثمانه في الثلاجات.


وارتقى ابو جمعة بتاريخ 22/9/2022، برصاص شرطي اسرائيلي بالقرب من مستوطنة موديعين.

#الشهيد محمد أبو جمعة

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