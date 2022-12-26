أسير يهدد بخوض إضراب مفتوح عن الطعام

رام الله/سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن الأسير ناجي عرار قد يلجأ لخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام خلال اليومين القادمين، احتجاجاً على مواصلة عزله الانفرادي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الأسير عرار يقبع منذ 20 يوماً في زنازين العزل الانفرادي بعد قمعه من سجن النقب، ويعيش ظروفًا حياتية وصحية صعبة.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية العمل الفوري لزيارته، وممارسة كل أشكال الضغط لإنهاء عزله، وأعادته إلى القسم والغرفة التي كان يعيش فيها في سجن النقب.

يذكر أن الأسير عرار من بلدة قراوة شمال غرب رام الله، معتقل منذ 16 عامًا ومحكوم بالسجن 18 عامًا.