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صدور العدد (197) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

الإثنين 26 ديسمبر 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدور العدد (197) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"



رام الله/سما/

أصدر ديوان الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، العدد (197) من الجريدة.

وقالت رئيس ديوان الجريدة الرسمية ريم أبو الرب، إن هذا العدد تضمن العديد من التشريعات الهامة الصادرة عن الجهات المختصة في دولة فلسطين، حيث تم تقسيمه لستة أقسام مختلفة تهم المواطن الفلسطيني.

 وقد تضمن العدد قرارين رئاسيين من ضمنها القرار رقم (79) لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية "القدس"، ونظام صادر عن مجلس الوزراء وهو النظام المعدل لنظام منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية، وسبعة قرارات وزارية، من ضمنها القرار رقم (1) لسنة 2022 بتحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية، وأسعار بيعها، وآلية تحصيلها الصادر عن وزير المالية، وقرارين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا، وستة أحكام قضائية، وإعلانات وأوامر تسوية.

للاطلاع على العدد، اضغط الرابط: https://tinyurl.com/22sy97cb

 

#الوقائع الفلسطينية

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