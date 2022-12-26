رئيس الوزراء يتسلم دعوة لحضور احتفالات عيد الميلاد

رام الله/سما/

تسلّم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي، من الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس في كنيسة المهد المطران فينذكتوس.

وحضر تسلم دعوة حضور الاحتفالات الناطق باسم بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية الأب عيسى مصلح، وراعي كنيسة المهد للروم الأرثوذكس الأب عيسى ثلجية.

وهنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا المسيحيين والعالم أجمع الذين يحتفلون بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، مشيرا الى أن هذه المناسبات هي مناسبات دينية وطنية، ورسالة للعالم أن فلسطين هي أرض المسيحيين الأولى مولد سيدنا عيسى عليه السلام، كما هي قبلة المسلمين الأولى.