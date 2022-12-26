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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدا الثلاثاء

الإثنين 26 ديسمبر 2022 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غدا الثلاثاء



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الهيئة في إعلانها الدوري إن السفر غدًا الثلاثاء سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة، والسابعة، والثامنة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/41)

وأضافت أن السفر غدا أيضا للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/50)

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وحذر الإعلان من أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأوضحت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الهيئة بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مطالبة بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح

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