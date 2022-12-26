اشترت لطفلتها "لابتوب".. فكانت الصدمة داخل "صندوق أمازون"

وكالات / سما /

مفاجأة صادمة كانت بانتظار بريطانية أرادت أن تسعد ابنتها بمناسبة عيد الميلاد، بمنحها كمبيوتر محمول "لابتوب" اشترته من "أمازون"، عندما فتحت الصندوق لتجد داخله رقائق الذرة "كورن فليكس" عوضا عن الجهاز الإلكتروني.

وطلبت ليزي باتيسون، الكمبيوتر من شركة التجارة الإلكترونية "أمازون"، في أكتوبر لتهديه لابنتها البالغة من العمر 10 سنوات في عيد الميلاد.

وأبقت المرأة الصندوق مخفيا لنحو شهرين، حتى الأربعاء، عندما اكتشفت أن الطرد يحتوي على "وجبة الإفطار الشهيرة"، وعندما تواصلت مع "أمازون"، أخبرتها الشركة أن فترة الإرجاع التي تبلغ 30 يوما قد انقضت.

وبعد عدة محاولات، وافقت "أمازون" على طلب الاسترداد وأعادت النقود لباتيسون، بالإضافة إلى قسائم هدايا بقيمة 40 جنيها إسترلينيا.

وقالت المرأة لشبكة الإذاعة البريطانية: "قلقي الرئيسي هو أنه سيكون هناك عدد من الأطفال في صباح عيد الميلاد، سيفتحون ما يعتقد آباؤهم أنه جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول، ليكتشفوا غير ذلك، لأن الآباء لم يفتحوا الصندوق".