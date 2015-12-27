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الأسير هشام حرارة من غزة يدخل عامه الـثامن في سجون الاحتلال

الإثنين 26 ديسمبر 2022 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أفاد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، بأن الأسير هشام حسن عبد الكريم حرارة (47 عامًا)، من مدينة غزة، أنهى اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، عامه السابع في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الأسير “حرارة” من حي الشجاعية شرق مدينة غزة دخل عامه الثامن في سجون الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير “حرارة” بتاريخ 27/12/2015 أثناء مروره عبر حاجز بيت حانون/ إيرز متوجهًا إلى الضفة الغربية، وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.

جدير بالذكر أن أسرى قطاع غزة بلغ عَددهم قرابة (190) أسيرا؛ أقدمهم الأسير ضياء الأغا، المُعتقل منذ ما يزيد عن 30 عامًا ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد.

#هشام حرارة #سجون الاحتلال

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