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المنظمات الأهلية تدين فتح الاحتلال للسدود المائية شرق القطاع

الإثنين 26 ديسمبر 2022 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دان القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الإثنين، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بفتح سدود المياه تجاه أراضي المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة وإغراق عدد كبير من المنازل والدونمات الزراعية، مطالبًا بتدخل دولي لمنع هذه الجريمة.

وفي بيان ذكر القطاع أن فتح الاحتلال سدوده شرق دير البلح وخانيونس عدة مرات بشكل متعمد وإغراق عشرات المنازل مئات الدونمات الزراعية وإلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والبنى التحتية والمعدات بتلك المنطقة.

وقال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة نتيجة هذه الاعتداءات.

ودعا القطاع الزراعي المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين وأراضيهم وتوفير الحماية لهم وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات.

وطالب بتوفير آليات لتعويض المزارعين عن الخسائر التي يتعرضون لها وتعزيز صمودهم في تلك المناطق التي تعتبر ذات أهمية كبرى وبخاصة أنها تمثل سلة الغذاء الرئيسية لقطاع غزة.

 
#شبكة المنظمات الأهلية #غزة #الاحتلال

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