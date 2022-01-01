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سلطنة عمان : مجلس الشورى يقترح تعديلات تغلظ مقاطعة إسرائيل

الإثنين 26 ديسمبر 2022 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطنة عمان : مجلس الشورى يقترح تعديلات تغلظ مقاطعة إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 أحال مجلس الشورى في سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العُمانية، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية، إن المقترح يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة، ويفضي إلى "توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان".

وأشار إلى أن القانون في صيغته الحالية "يحظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي، سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية.

  وأن "الأخوة أصحاب السعادة (أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب) نظروا إلى التطور الحاصل سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت، أو رياضية، أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء كان لقاء واقعيا (أو) لقاء إلكترونيا (أو) غيره".

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