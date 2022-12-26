حكومة نتنياهو تؤدي اليمين الدستوري امام الكنيست يوم الخميس

القدس المحتلة / سما /

تؤدي حكومة بنيامين نتنياهو اليمين الدستوري يوم الخميس المقبل الساعة 11 صباحا، بعد مفاوضات طويلة بالتزامن مع انتخاب رئيس جديد للكنيست.

وقالت القناة 12 العبرية إن إعلان أداء الحكومة اليمين الدستوري يأتي على خلفية التوترات بين الشراكة والائتلاف واستمرار المفاوضات بين نتنياهو و"علم التوراة".

وكان نتنياهو قد توصل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره اليميني، "الصهيونية الدينية"، و"القوة اليهودية"، و"نوعام"، و"شاس"، و"يهودوت هتوراه"، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.

يذكر، أن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا إلى شوارع مدينة يافا، وتل أبيب، منذ مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة بزعامة نتنياهو، بدعوى أنها تضم مجرمين مدانين بتهم جنائية، ومتطرفين دينيا.