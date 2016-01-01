"مدى" يرحب بقرار اختيار مدينة القدس المحتلة عاصمة للإعلام العربي

رام الله / سما /

اعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عن ترحيبه بقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي اختيار مدينة القدس المحتلة عاصمة دائمة للإعلام العربي بالتوازي مع اختيار عاصمة أخرى كل عام.

وجاء هذا القرار خلال جلسة مجلس وزراء الإعلام العربي التي انعقدت يوم أمس الاثنين في العاصمة الليبية "طرابلس" ليؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ومكانة مدينة القدس وفلسطين في قلب الأمة العربية.

وينظر مركز (مدى) لأهمية هذا القرار لما له من أثر في تشجيع الصحفيين/ات الفسطينيين على الاستمرار في أداء رسالتهم الإعلامية بالرغم من جميع الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريقهم، في سبيل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال عن طريق فضح ممارساته القمعية إعلامياً وإيصالها للعالم أجمع.

كما يرى (مدى) أن مثل هذا القرار يحمل في طياته رفضاً لما يتعرض له الصحفيون/ات لا سيما المقدسيين/ات منهم من تضييق على الحريات الإعلامية وتضييق هامش حرية التعبير.

وثمن مركز (مدى) هذا القرار الذي يؤكد على المكانة التاريخية والوجدانية للمدينة المقدسة المحتلة بجميع مكوناتها بما فيها الإعلام، علماً بأن مدينة القدس المحتلة كانت عاصمة للإعلام العربي عام 2016.