"فتح" تطلق حملة إعلامية في ذكرى انطلاقتها ال 58

رام الله / سما /

أطلقت حركة "فتح"، اليوم الإثنين، حملة إعلامية في ذكرى انطلاقتها الثامنة والخمسين، تتعلق برؤيتها للمشروع الوطني الفلسطيني.

وأطلق على الحملة عنوان "كما أسقطنا صفقة القرن ومشروع الضم.. سنهزم الفاشيين الجدد".

وبينت أن دلالات عنوان الحملة يؤكد أن "فتح" ومناضليها سيجابهون كافة التحديات والتهديدات التي تحيط بالقضية الوطنية ومن أهمها محاولات منظومة الاحتلال إلغاء الوجود التاريخي لشعبنا عبر سياسات الإرهاب والضم والاستيطان التي تسعى حكومة الاحتلال المكوّنة من الفاشيين الجدد، وعتاة المستوطنين إعادة إنتاجها.

وقالت إن الحملة جاءت حصيلة لجهود تراكمية، متضمنة موادا مرئية وصحفية وأغاني وطنية وثورية، إضافة إلى الاهتمام المركز بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حرص الإعلام الحركي على إبراز الرواية الوطنية، وتاريخ الثورة الفلسطينية، والحركة، وشهدائها، وأسراها، ومناضليها. كما جاء في بيانها.

وأضافت: عنوان الحملة له دلالات وطنية، وهي أنه كما استطاعت الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة حركة "فتح"، والرئيس محمود عباس، إسقاط صفقة القرن والمشاريع التصفوية لقضيتنا، معتمدين على إرث وطني ونضالي كبيرين، فإنها ستسقط الفاشيين الجدد، ومخططات التصفية لقضيتنا الوطنية.

ودعت حركة "فتح" أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في فعاليات إحياء ذكرى انطلاقتها.