"فلسطين الأهلية" تواصل تحضيراتها لمؤتمر "التربية الرقمية ومستقبل تكنولوجيا التعليم توجهات وحلول إبداعية"

بيت لحم / سما /

تواصل جامعة فلسطين الأهلية التحضيرات لمؤتمر "التربية الرقمية ومستقبل تكنولوجيا التعليم….توجهات وحلول إبداعية" الذي سيعقد يومي 14+15 آذار 2023.

وقال رئيس المؤتمر د. عماد الزير ان المؤتمر يهدف إلى توفير الفرصة للأكاديميين والباحثين والتربويين لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث في جميع جوانب التعليم الرقمي، والتعلم الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم. كما يوفر منبرا يتيح للمشاركين تقديم أحدث الأبحاث والأفكار والابتكارات والاتجاهات والاهتمامات ومناقشتها بالإضافة إلى التحديات العملية التي واجهت ومازالت تواجه توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية التعلمية، والبحث في آليات مواجهتها والحلول المقترحة في مجالات التعليم الرقمي والتعلم الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم.



وأضاف ان المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية التعلمية، وتحديد أهم العقبات والتحديات التي تواجه التعليم والتعلم الرقمي وطرق علاجها، وعرض أساليب تدريس إبداعية في بيئة التعلم الإلكتروني، وتعزيز استخدام أحدث استراتيجيات التقويم في التعلم الرقمي والتعليم عن بعد، واستثمار التجارب الناجحة في استخدام استراتيجيات ادارة الصفوف الافتراضية وتفعيل مشاركة الطلبة، وعرض تصاميم ابداعية للمحتوى الرقمي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. فايز أبو عامرية ان المؤتمر يتناول في جلساته العلمية وورش العمل المصاحبة له، أحدث الدراسات والأبحاث والتجارب الناجحة التي تعرض من قبل المشاركين من الجامعات والمؤسسات التربوية والتعليمية في المواضيع ذات الصلة.

وأضاف ان المؤتمر سنياقش الأسس النظرية للتربية الرقمية وتكنولوجيا التعليم، وأخلاقيات رقمنة التعليم والتعلم الالكتروني، وأدوات ونظم التعلم الرقمي، وجودة التعليم في ظل التحول الرقمي والتعلم الإلكتروني، ومعوقات دمج التكنولوجيا في التعليم، وتجارب تربوية ناجحة في استخدام التعلم الرقمي داعياً الاكاديميين والباحثين والمهتمين إلى المشاركة في المؤتمر.

بدوره، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أ. جريس أبو غنام ان اللجنة والتي تضم مجموعة من المختصين في تنظيم المؤتمرات، بدأت تحضيراتها لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لنجاح المؤتمر وظهوره وبابهى صورة.

وأضاف ان هذا المؤتمر يأتي ضمن رؤية الجامعة الاستراتيجية والتى تتمحور حول جامعة ريادية ذكية، متميزة في التعليم العالي والبحث العلمي ونشر المعرفة، خدمةً للمجتمع الفلسطيني والإنسانية، مؤكداً على اهمية هذه المؤتمرات انطلاقاً من ايمان الجامعة في الاستثمار في رأس المال البشري في التعليم العالي، من خلال تقديم برامج أكاديمية متميزة، وإنتاج بحثي نوعي، وتوفير بيئة جامعية ريادية ذكية محفزة، ونظم إدارية ومالية محوكمة، وتقنيات متقدمة، وموارد مستدامة، وشراكات فاعلة، وتطبيق أعلى معايير التميز والجودة، لتحقيق مخرجات تنافسية تلبي الاحتياجات والأولويات المجتمعية وأسواق العمل المحلية والعالمية.

والجدير بالذكر ان هذا المؤتمر يأتي برعاية مجموعة من الشركات المختصة بقطاع تكنولوجيا التعليم منها شركة آيرس للحلول التفاعلية والتي تعتبر شركة رائدة في الصناعة التعليمية الحسية والتفاعلية والتي بدأتبرؤيا لعالم تتخطى به التكنولوجيا حدود الواقع وتعمل على بناء حلول مبتكرة تمكّن وتثري وتحسن حياة مستخدميها من خلال نظام الصندوق الحسي و البيئة الحسية في المؤسسات التعليمية والتأهيلية.