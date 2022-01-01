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تحذير لمليارات المستخدمين من "فيسبوك" بالتزامن مع "الكريسماس"

الإثنين 26 ديسمبر 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير لمليارات المستخدمين من "فيسبوك" بالتزامن مع "الكريسماس"



وكالات / سما /

حذر خبراء الإنترنت من أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، في حاجة إلى ‏توخي الحذر منه خلال موسم الأعياد.‏

وأوضحوا أن المحتالين و"الهاكرز" يستغلون عادات التسوق والتكنولوجيا الجديد لسرقة الحسابات، مشيرين إلى أن "فيسبوك" يعد هدفا رئيسيا لهم عبر الإنترنت، لكون امتلاكه مليارات المستخدمين حول العالم.

4 نصائح لتجنب سرقة حسابك على "فيسبوك"

1) التوجه إلى إعدادات الخصوصية في الحساب، ومسح "Off-Facebook History" (السجل خارج فيسبوك)، من أجل التحقق من التطبيقات من الشركات الأخرى التي استخدمت "فيسبوك" من أجل تسجيل الدخول إليهاـ كما ينصح الرئيس التنفيذي في شركة "CyberSmart"، جيمي أهكتار، في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

2) البحث عن الرسائل التي يُفترض أنها من الأصدقاء أو العائلة تطلب التبرعات والقروض وغيرها من القضايا المالية المحتملة.

3) عدم النقر أبدا على الإعلانات الموجودة في موجز "فيسبوك" الخاص بك، لأن هذه طريقة شائعة بين المحتالين لفصلك عن أموالك ومعلومات بطاقتك الائتمانية.

4) تأمين حساب "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) بكلمة مرور قوية، فلا تعيد استخدام كلمات المرور عبر مواقع الإنترنت، ولا تختار مطلقا كلمة مرور قصيرة أو بسيطة أيضا، مثل 123456 أو ABCDEF، كذلك قم بتفعيل "المصادقة الثنانية".

#الكريسماس #المستخدمين #فيسبوك

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