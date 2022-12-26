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الأخضر يعزز صدارته بالممتازة.. و"الثوار" يحسم "ديربي" الشمال

الإثنين 26 ديسمبر 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأخضر يعزز صدارته بالممتازة.. و"الثوار" يحسم "ديربي" الشمال



غزة / سما /

اقتنص خدمات رفح انتصاراً ثميناً من أنياب ضيفه الهلال (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي، في ختام منافسات الأسبوع 12 من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بغزة.

وسجل هدف "الأخضر" الوحيد، محمد الجرمي (30).

وبهذا الفوز رفع "الأخضر" رصيده إلى النقطة 28 في رصيده، ويبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه اتحاد الشجاعية، وشباب رفح، وتجمد رصيد الهلال عند 17 نقطة بالترتيب الرابع، وبفارق الأهداف أمام شباب جباليا.

 

بيت حانون الرياضي (0) _ شباب جباليا (1)

وحقق شباب جباليا فوزاً صعباً على جاره بيت حانون الرياضي (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون شمال القطاع.

ويدين "الثوار" بفوزه إلى لاعبه، أمجد أبو عودة والذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة (20).

وأهدر عدي الغلبان ركلة جزاء "للحوانين" في الدقيقة 36، حيث تصدى لها حارس "الثوار" إسماعيل المدهون ببراعة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد شباب جباليا إلى 17 نقطة في المركز الخامس، وبفارق الأهداف خلف الهلال، وتجمد رصيد "الحوانين" عند 15 نقطة بالمركز التاسع، وبفارق الأهداف خلف الصداقة.

#خدمات رفح #الهلال #دوري الممتازة #شباب جباليا #بيت حانون الرياضي

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