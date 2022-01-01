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أوروبا تنظر لنادي برشلونة بعين الحسد!

الإثنين 26 ديسمبر 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوروبا تنظر لنادي برشلونة بعين الحسد!



وكالات / سما /

تنظر قارة أوروبا بالكامل لنادي برشلونة مع المدرب تشافي هيرنانديز، بعين الحسد، على حالة دفاع البلوجرانا في الموسم الجاري، حسبما وصفت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعدما تعاقد برشلونة مع سبعة لاعبين في الصيف الماضي، من بينهم أربعة مدافعين، بوصول جوليس كوندي، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

وأوضحت الصحيفة الموالية للغريم، ريال مدريد، أن خط دفاع برشلونة يعد حصناً منيعاً أمام مهاجمي الفرق المنافسة، حيث يعتبر من أقوى الخطوط الخلفية في القارة العجوز بالوقت الراهن.

ويحتاج مهاجمي خصوم البارسا التسديد 7 مرات من أجل تسجيل هدفاً في مرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي يتصدى بمعدل تصديين كبيرين في كل مباراة، مع العلم أن حارس جلادباخ السابق تصدى لـ 28 فرصة محققة للتسجيل في النصف الأول من الموسم الجاري.

وخلال 14 جولة من الدوري الإسباني، سدد الخصوم على مرمى تير شتيجن 35 مرة، ليستقبل الفريق 5 أهداف فقط، ليصبح معدل دخول الأهداف في مرمى البلوجرانا هذا الموسم 0.36 هدف في كل مباراة، وهو المعدل الأقل في دوريات القارة العجوز الكبرى هذا الموسم.

#أوروبا #برشلونة #الدفاع #ريال مدريد

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