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ريال مدريد يضع الكرة في ملعب بيلينجهام

الإثنين 26 ديسمبر 2022 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يضع الكرة في ملعب بيلينجهام



وكالات / سما /

وضع نادي ريال مدريد الإسباني الكرة في ملعب نجم الوسط الإنجليزي الشاب، جود بيلينجهام، جوهرة فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لاتخاذ القرار فيما يتعلق بمستقبله في الفترة المقبلة.

صحيفة ماركا الإسبانية أفادت بأن ريال مدريد يملك خطة واضحة بشأن سعر التعاقد مع بيلينجهام، الذي وضعه النادي الملكي أولوية في سوق اللاعبين الصيفي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللوس بلانكوس مستعد لفتح خزائنه ودفع مبلغاً يصل إلى 120 مليون يورو للحصول على بطاقة بيلينجهام، الذي بزغ نجمه هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند، قبل أن يلمع أكثر في كأس العالم 2022 بقطر رفقة منتخب إنجلترا.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن الريال سيعرض على دورتموند مبلغاً ثابتاً لن يتخطى 100 مليون يورو، بالإضافة لحوافز ومتغيرات تصل إلى 20 مليون يورو، وستقسم المتغيرات لقسمين، قسم أول واجب الدفع، وقسم آخر تبلغ قيمته 10 مليون يورو ويتعلق بحصول اللاعب على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وعدد الألقاب التي سيتوج بها مع الميرينجي.

وينتظر بطل أوروبا معرفة رد بيلينجهام على العرض، وترك حبل جود على غاربه لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً لتحديد الفريق الذي سيتقمص ألوانه في الموسم المقبل.

 
#بيلينجهام #ريال مدريد #بوروسيا دورتموند

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