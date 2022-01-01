موقف زيدان من فكرة تدريب منتخب البرازيل

دخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، دائرة الترشيحات لتولي تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، بعد رحيل المدرب تيتي عن كرسي تدريب السامبا.

وربطت تقارير صحفية زيدان بإمكانية تولي تدريب السيلساو بعد رحيل تيتي إثر فشله في الفوز بلقب كأس العالم 2022 بقطر، بخروجه من دور الثمانية على يد منتخب كرواتيا بركلات الترجيح، في الوقت الذي ذهب فيه حلم زيزو بتدريب منتخب فرنسا أدراج الرياح، بنية الاتحاد الفرنسي تجديد الثقة في المدرب ديدييه ديشان، بعد خسارة المونديال بركلات الترجيح على يد الأرجنتين.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية النقاب عن موقف زيدان من فكرة تدريب البرازيل في الفترة المقبلة، مفيدةً بأن هذا الأمر يعد خياراً غير مستبعد في نظر المدرب السابق للريال في الوقت الراهن.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان يناسب الخطة الموضوعة من جانب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في اختيار المدرب الجديد، حيث وضع الاتحاد في اعتباره ثلاثة عناصر في المدرب الجديد، جميعها متواجدة في المدرب الفرنسي.

أول هذه العناصر أن يكون المدرب الجديد مدرباً حراً، وزيدان غير مرتبط بأي ناد منذ رحيله عن الريال، والعنصر الثاني يتعلق بكونه أجنبياً، والثالث بامتلاكه الخبرة في عالم التدريب.