المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الإثنين، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الاثنين، بوقوع خمسة حوادث سير، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتجت عنها وفاة واحدة وست إصابات، منها واحدة متوسطة، وبقية الإصابات طفيفة.

وأوضحت "المرور" أن الطفل عبد العزيز محمد أبو مغصيب (11 عام) سكان دير البلح بمحافظة الوسطى، توفي متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء حادث سير وقع عند مفترق أبو هولي على شارع صلاح الدين شرقي المحافظة الوسطى، الخميس الماضي.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ ثلاث مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.