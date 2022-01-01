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هيئة الأسرى: معاناة الأسرى في سجون الاحتلال تتضاعف بسبب البرد القارس

الإثنين 26 ديسمبر 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: معاناة الأسرى في سجون الاحتلال تتضاعف بسبب البرد القارس



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأوا بمعاناة جديدة مع قدوم فصل الشتاء، وبداية المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الرعدية والبرد القارس، خاصة مع تواجد معظم السجون في مناطق صحراوية، تمتاز بدرجات حرارة متدنية جدا خلال فصل الشتاء .

وأضافت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الاثنين، أن معاناة الأسرى تتضاعف في هذه الأجواء، وخاصة المرضى منهم، وكبار السن، في ظل منع الاحتلال إدخال وسائل التدفئة، والملابس والأغطية الشتوية لغرف وأقسام الأسرى، ومنع الأهالي من إدخال أبسط الاحتياجات الشتوية لأبنائهم، واجبار الأسرى على شراء مستلزماتهم  الشتوية من "كانتين" السجن، بجودة متدنية، وأسعار خيالية، مستغلة حاجتهم الماسة لها، في ظل البرد الشديد.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سرعة التدخل من أجل توفير الاحتياجات الشتوية للأسرى، وزيارة السجون، والاطلاع على الحالة المأساوية التي تتفاقم مع دخول فصل الشتاء، والضغط على الاحتلال لإدخال مستلزمات التدفئة، حسب ما نصت عليه وكفلته المواثيق الإنسانية والمعاهدات الدولية.

#هيئة الأسرى #الأسرى

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